Alarmübung für Rettungskräfte in Hückeswagen : Unfall-Szenario mit 29 Verletzten

Hückeswagen Rund 150 Rettungskräfte waren bei einer groß angelegten Alarm-Übung der Feuerwehr in Kleinberghausen im Einsatz.

Die geplante Verkettung unglücklicher Umstände stellte sich wie folgt dar: Ein Planwagen mit elf Personen wird auf der Großberghauser Straße von einem Pkw mit einer Familie überholt, der mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstößt. Die Familie ist im Fahrzeug eingeschlossen. Der Planwagen kommt ins Schleudern und kippt um, wobei alle Insassen in den angrenzenden Wald geschleudert und zwei von ihnen unter dem Planwagen begraben werden. Der überholende Pkw fährt eine Großmutter mit ihrer Enkelin an. Der entgegenkommende Wagen rast durch den Wald, touchiert dabei zwei spielende Kinder und kommt am Radweg durch einen Baum zum Stehen, wobei der Baum zwei Spaziergänger trifft. Das Gestänge des Planwagens trifft einen Fahrradfahrer auf dem Radweg, der in der Wupper landet. Seine beiden Töchter stürzen vor Schreck mit den Rädern. Zwei weitere Fußgänger versuchen, den verletzten Fahrradfahrer aus dem Wasser zu holen, verletzen sich dabei jedoch zum Teil schwer.