Rehasport in Hückeswagen RBS ist sportlich und gesellschaftlich sehr aktiv

Die Arbeit des Reha- und Behindertensportvereins (RBS) ist wichtig, läuft aber nicht unbedingt im großen Scheinwerferlicht ab. Dennoch sind die Aktivitäten und Angebote des Hückeswagener Vereins eine wichtige Ergänzung für viele Menschen in der Stadt. Das wurde am Mittwochabend bei der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung im Hotel Kniep deutlich. Der Vortrag der wiedergewählten Vorsitzenden Brigitte Thiel zeigte auch auf, wie umfangreich das Angebot ist. „Allerdings bereiten uns die Kindergruppen Sorgen, die nicht wirklich gut angenommen werden“, sagte sie. Der Hauptgrund dafür dürfe im Offenen Ganztag liegen. „Danach sind die Kinder einfach müde und wollen nicht mehr zum Psychomotorik-Angebot gehen.“ Zudem sei die Trampolingruppe geschlossen worden. „Wir haben für die Psychomotorik-Gruppe mit Flyern auch in den Nachbarstädten geworben, aber nur mit sehr geringer Resonanz“, bedauerte Brigitte Thiel.