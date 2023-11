Kriminalität in Hückeswagen Raubüberfall auf Lottogeschäft am Graf-Arnold-Platz

Schon wieder ein Raubüberfall auf das Lottogeschäft am Graf-Arnold-Platz in Wiehagen: Nachdem es bereits im August 2022 zu einem solchen Überfall gekommen war, hat ein Unbekannter am Montagabend erneut zugeschlagen und das Geschäft ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, betrat der mit einer Skimaske vermummte Täter kurz vor 18 Uhr das Geschäft. Er bedrohte eine Angestellte, forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf und flüchtete mit seiner Beute anschließend zu Fuß in Richtung Graf-Arnold-Platz. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.