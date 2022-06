Politik in Hückeswagen : Rat will Infos über Gebäude-Zustand

Rat will Infos über Gebäude-Zustand

Politik in Hückeswagen

Hückeswagen Die SPD fordert in einem Antrag an die Verwaltung vom Gebäudemanagement schnellere und mehr Auskünfte. Über das Prozedere soll nun Ende August im Bauausschuss diskutiert werden.

Der Antrag der SPD-Fraktion in der jüngsten Stadtratssitzung kam Grünen-Ratsherr Andreas Wurth bekannt vor. „So etwas haben wir auch schon vorgeschlagen“, sagte er, nachdem SPD-Fraktionschef Jürgen Becker den Antrag verlesen hatte. Ziel ist, dass die Verwaltung, respektive das Gebäudemanagement, den Stadtrat regelmäßig über den aktuellen Bauzustand aller kommunaler Immobilien informiert. „Vor allem über den Zustand der markantesten Gebäudekomponenten – Dach, Fassade, Fenster, Türen, Böden, Bäder – sowie deren Technik“, sagte Becker. Auch weiterführende Informationen zur prognostizierten Entwicklung der Bausubstanz und der Kosten sowie über Maßnahmen zur Sanierung sollten dann gegeben werden.

Als Begründung für den Antrag nannte die SPD, dass der Rat zuletzt zu spät informiert worden sei: „Wenn eine Instandhaltung nicht mehr effektiv ist, wie bei dem städtischen Gebäude an der Gerhart-Hauptmann-Straße, oder eine Sanierungsmaßnahme schnellstmöglich stattfinden muss, wie beim Dach der Grundschule Wiehagen, und hier dann deutlich höhere Kosten entstehen, spricht dies nicht für ein nachhaltiges Gebäudemanagement.“ CDU-Fraktionschef Pascal Ullrich begrüßte den Antrag, sah ihn aber „etwas weit gestellt. Wir wollen ihn so stellen, dass die Verwaltung hier klar in der Pflicht ist.“