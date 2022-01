Politische Diskussion in Hückeswagen : Beim Thema „Sparen“ fliegen im Rat der Stadt die Fetzen

Hückeswagen Eine große Mehrheit lehnt die Einrichtung eines von der FaB geforderten Arbeitskreises ab. SPD und CDU bezeichnen den Antrag sogar als „populistisch“.

Von Weihnachtsfrieden war bei diesem Tagesordnungspunkt in der letzten Ratssitzung des Jahres 2021 wahrlich keine Spur, flogen doch die verbalen Fetzen. Diskutiert worden war der Antrag der FaB, die gerne einen Arbeitskreis „Sparen“ eingesetzt gesehen hätte, um vor allem Steuererhöhungen zu vermeiden. Doch dieser Vorschlag kam bei CDU, SPD, Grünen und FDP alles andere als gut an, einige politische Gegner attestieren der FaB sogar Populismus. Kein Wunder, dass der Antrag abgeschmettert wurde – Unterstützung erhielt die FaB lediglich von der AfD. Grund für den Antrag war die Erhöhung der Grundsteuer B in 2022 um zwölf Hebesatzpunkte auf 710 Prozent. Das stand bereits 2015 fest, als das Haushaltssicherungskonzepts (HSK) festgelegt worden war. Ebenso wie die Tatsache, dass die Steuer, die Hauseigentümer wie Mieter zu tragen haben, in den voraussichtlich letzten beiden HSK-Jahren 2023 und 2024 auf zunächst 730 und dann 795 Prozent steigen soll. Ansonsten wäre der angestrebte Haushaltsausgleich in 2024 wohl kaum zu schaffen. Auch nach 2024 sei nicht in Sicht, wie die städtischen Finanzen bei allen Projekten ausgeglichener würden, heißt es in dem Antrag. „Aus diesem Grund müssen wir schnellstmöglich umdenken.“ In der Ratssitzung warb Oliver Junginger noch einmal eindringlich für die Einrichtung eines Arbeitskreises „Sparen“: „Wir haben gerade gehört, dass der Haushalt der Stadt ,auf Kante genäht’ ist. Das gilt aber auch für den Haushalt vieler Bürger.“ Daher sollten gerade die Hückeswagen ihre Ideen einbringen dürfen, um Sparpotenzial zu entdecken, das Politik und Verwaltung noch nicht gesehen haben.