Wahrzeichen von Hückeswagen Der Rat entscheidet über die Zukunft des Schlosses

Eine wichtige Weiche für die Zukunft der Schloss-Stadt muss in der Ratssitzung am kommenden Dienstag, 21. November, gestellt werden: Soll das Schloss umgebaut und dafür ein Förderantrag gestellt werden? Nach derzeitigen Berechnungen betragen die Gesamtkosten für das „Schloss für alle“ bzw. das „Bürger-Schloss“, wie Bürgermeister Dietmar Persian oder Kämmerin Isabel Bever das Projekt nennen, knapp 22,8 Millionen Euro. Darin enthalten sind gut 1,8 Millionen Euro für die Errichtung einer Photovoltaikanlage und von Parkplätzen, die voraussichtlich im Bereich der Feuerwache an der Bachstraße angelegt werden sollen.