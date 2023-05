„Charly“ Krüger wird 80 Jahre alt Vom Torwart zum treffsicheren Stürmer

Wenn Charly Krüger über den Fußballplatz wirbelte, tat er das mit kleinen, aber schnellen Trippelschritten. Für seine Gegenspieler war der Fußballer des RSV 09 Hückeswagen damit kaum auszurechnen, sein Laufstil ermöglichte ihm zudem eine enge Ballführung. Kein Wunder, dass der gebürtige Westpreuße, der im Alter von zwei Jahren mit seinen Eltern von Elbing nach Hückeswagen geflüchtet war, jede Saison reichlich Tore schoss. Seine kleinen Schritte waren letztlich die Folgen eines schweren Unfalls von 1976, als er mit seinem Wagen an einem regnerischen Tag in Wipperfürth-Niederwipper bei einem missglückten Überholmanöver frontal in ein entgegenkommendes Auto gefahren war. Dabei hatte er sich das Sprunggelenk gebrochen und einen Riss in der Luftröhre zugezogen. „Seitdem spreche ich etwas heiser“, sagt Krüger. Auch das ist längst zu einer Art Markenzeichen geworden.