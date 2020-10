Hückeswagener Fußballverein : Crowdfunding für das Vereinsheim

Hückeswagen Der RSV 09 Hückeswagen muss sein Vereinsheim renovieren, doch dafür fehlt Geld. Die Summe soll nun durch eine Gruppenfinanzierung zusammenkommen, die von der Volksbank im Bergischen Land unterstützt wird.

Das Vereinsheim des Raspo am Sportplatz Schnabelsmühle ist in die Jahre gekommen und muss nun renoviert werden. Um die fehlenden Mittel zusammenzubekommen, hat die erste Mannschaft von Trainer David Cocina eine Crowfunding-Aktion ins Leben gerufen, eine Art Gruppenfinanzierung. Wie Raspo-Vorsitzender Michael Steffens mitteilt, hat der Verein mit der Volksbank im Bergischen Land eine Vereinbarung getroffen, wonach bis zum 3. Januar Spender eine Spende in Höhe von mindestens fünf Euro einzahlen können – nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Ziel ist es, bis Anfang kommenden Jahres die fehlenden 4000 Euro für die Renovierung des Vereinsheims zusammenzubekommen. Die Volksbank wiederum erhöht den Gesamtbetrag um fünf Euro pro Spende.