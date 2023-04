Fußball-Kreispokal in Hückeswagen Neun Tore und eine Rangelei unter Fans

Am Ende des Livetickers auf der Internetplattform fupa.net zieht der Moderator eine positive Bilanz dieses seltenen Fußballabends an der Schnabelsmühle. Der Schiedsrichter habe eine gute Leistung gezeigt, das Spiel war fair gewesen, die Organisation toll, „und dazu zwei Fan-Lager, die sich über 90 Minuten ein Gesangs-Match lieferten“. Das alles sei eine Werbung für den Amateur-Fußball gewesen. So weit, so richtig. Auch wenn die Hückeswagener Gastgeber das „wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte“, wie Heide-Vorsitzender Kevin Zrock das Halbfinale im Kreispokal im Vorfeld bezeichnet hatte, deutlich mit 1:8 verloren hatte, war es letztlich für alle Beteiligten doch ein schöner, wenn auch eiskalter Fußballabend gewesen.