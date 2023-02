Neubaugebiet und Supermarkt für Hückeswagen Wo Wiehagen weiter wachsen soll

Der neue Supermarkt ist seit Jahren geplant, weil schon lange feststeht, dass Edeka am bisherigen Standort an der oberen Wiehagener Straße nicht bleiben kann und dort auch keinerlei Erweiterungsmöglichkeiten hätte. Schon im Herbst 2019 hatte der Rat deshalb den Beschluss zur formalen Aufstellung des Bebauungsplans „Am Grünenthal“ gefasst; er sollte rechtlich den Weg frei machen für den Neubau des Supermarkts am neuen Ort. Die Umsetzung scheiterte letztlich aber am heftigen Anwohner-Protest, der sich gegen eine Erschließung des Supermarkts über die verlängerte Blumenstraße richtete. Dem gab die Politik entgegen ersten Beschlüssen am Ende nach. Und damit lag das für die Nahversorgung des großen Stadtteils Wiehagen wichtige Projekt erst einmal jahrelang auf Eis.