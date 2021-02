Rosenmontag 2021 in Hückeswagen : „Rä-Te-Ma-Teng“ ganz ohne Kamelle

Der Zug schlängelt sich vor einem Jahr die Islandstraße hoch. Foto: Karl-Heinz Eißner/Screenshot: Heike Karsten

Hückeswagen Mit einem Video-Zusammenschnitt des Kinderkarnevalszugs „Rä-Te-Ma-Teng“ von Karl-Heinz Eißner sorgte die Kolpingsfamilie am Rosenmontag für einen kleinen, virtuellen Trost.

Jubelnde und feiernde Menschenmassen, die eng beieinanderstehen, schunkeln und lachen waren ebenso zu sehen wie viele bunte Masken, die lediglich der Verkleidung dienten und nicht dem Schutz vor Viren. Um Punkt 14.11 Uhr stellte die Kolpingsfamilie am Rosenmontag einen Zusammenschnitt des „Rä-Te-Ma-Teng“ 2020 auf ihrem YouTube-Kanal im Internet ein.

Stadthistoriker Karl-Heinz Eißner hatte die schönsten Szenen des Hückeswagener Kinder-Karnevalumzugs zu einem repräsentativen Film zusammengeschnitten. Es sollte ein kleiner Trost für den ausgefallenen Zug sein, bei dem die Kinder am Straßenrand mit reichlich Süßigkeiten versorgt werden und die Erwachsenen sich über ein Strüßje, eine Blutwurst oder ein Schnäpschen freuen.

Constanze Werth hatte im vorigen Jahr mit der Krabbelgruppe vom Turnerbund Hückeswagen (TBH) und den Foodsavern am Umzug teilgenommen. Zu den Themen zählten Toleranz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Den Zug jetzt noch einmal zu sehen, löste bei der dreifachen Mutter unterschiedliche Gefühle aus. „Es ist seitdem viel passiert. Dadurch wirkt es jetzt so unreal“, sagte sie. Überhaupt seien durch Corona die ganzen Umweltthemen wie Klimaschutz etwas in den Hintergrund geraten.

Auch das Motto „Kneipensterben“, das der Freundeskreis Frohnhauser Weg beim „Rä-Te-Ma-Teng“ 2020 aufgegriffen hatte, erschien in einem ganz anderen Licht. War damals noch die Schließung vieler Kneipen aus Altersgründen Thema, so bangen heute die Gastronomen durch die Corona-Situation um ihre Existenz. Die Gaststätte „Zum Alten Markt“ war am Montagnachmittag dennoch mit Luftschlangen und Luftballons farbenfroh dekoriert, obwohl kein Karnevalszug die Marktstraße entlanggezogen kam.

Vom Wetter her hätte es gepasst: In den vorigen Jahren war es oft kalt und regnerisch – so wie auch dieses Mal. Bei Hans-Peter Danielsen, der mit dem Schützenverein zu den treuen Zugteilnehmern zählt, hielt sich die Traurigkeit in Grenzen. „Zwei Herzen schlagen in meiner Brust“, sagte er. Zum einen sei er ein Jeck, zum anderen freute er sich, bei dem leichten Schneeregen im Warmen bleiben zu können.

Für Bettina Breidenbach, die sowohl den TBH als auch die Kolpingsfamilie im Zug repräsentiert hatte, war es ein Tag wie jeder andere Montag auch. Normalerweise hätte sie wochenlang an der Nähmaschine gesessen, um Kostüme zu nähen. In diesem Jahr hatte sich Bettina Breidenbach nur einmal verkleidet – für den Beitrag der Kolping-Jugend zur virtuellen Gala-Sitzung. Die Auszeit sei aber kein Grund, die Karnevalsaktivitäten künftig einzustellen. „Wenn man einmal mit dem Zug mitgegangen ist, magst du nicht mehr am Rand stehen, sondern bist gerne mittendrin im Geschehen“, berichtete Bettina Breidenbach von ihrem närrischen Antrieb.