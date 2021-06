Mit dem Fahrrad von Hückeswagen nach Ennepetal : Radtour zu bergischen Talsperren

Hückeswagen Zehn Hobby-Radler starteten am Sonntag zu einem 50 Kilometer langen Ausflug. Die Einkehr in eine Gaststätte war zwar pandemiebedingt nicht möglich, dafür gab es ein Eis oder alternativ eine Stärkung vom Bäcker auf die Hand als kleine Entschädigung.

Besser hätte das Wetter am Sonntagmorgen nicht sein können, als sich die Teilnehmer der Talsperren-Radtour auf dem Etapler Platz versammelten. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen mit leichtem Wind boten ideale Bedingungen, um auf zwei Rädern das Bergische Land zu erkunden. Die 50 Kilometer lange Strecke führte die Radfahrer vorbei an der Neye-, Ennepetal- und Wupper-Talsperre.

Regelmäßig bietet die Stadt Erlebnistouren durch das Bergische Land an – darunter auch die Fahrradtouren in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) unter Leitung von Alfons Herweg.

Die Einkehr in eine Gaststätte war am Wochenende zwar pandemiebedingt nicht möglich, dafür gab es ein Eis oder alternativ eine Stärkung vom Bäcker auf die Hand als kleine Entschädigung. „Es war eine super schöne Tour“, sagte Svenja Müller nach der Rückkehr von dem fünfstündigen Ausflug. Die Hückeswagenerin unternimmt auch privat längere Tagestouren mit dem Fahrrad, wie beispielsweise bis nach Köln. „Man sieht beim Radfahren so viel mehr als beim Wandern“, sagte ihre Mutter Elisabeth Müller und fügte hinzu: „Außerdem bleibt man fit, tut was für die Kondition und die Umwelt.“

Von den zehn Teilnehmern der Talsperren-Tour waren drei Radfahrer mit reiner Muskelkraft unterwegs. Die Pedelecs, die die Zweiradfahrer elektronisch unterstützen, ermöglichen es jedoch auch weniger trainierten Fahrern, weitere Strecken und die vielen Steigungen in der Region zu bewältigen, ohne den Anschluss an die Gruppe zu verlieren.

Alfons Herweg war mehr als zufrieden mit dem Ausflug. „Es war zwar sehr viel los an den Talsperren, da alle froh waren, nach den Regentagen und aufgrund der Corona-Lockerungen wieder rausgehen zu können. Radtouren sind aber immer ein schönes Gemeinschaftserlebnis“, sagte das ADFC-Mitglied. In der Vergangenheit war er schon mit weit größeren Gruppen von bis zu 30 Personen durch das Bergische Land gefahren. Jedoch sei es pandemiebedingt zurzeit schwierig, Touren und Termine zu planen. „Normalerweise gibt es ein festes Programm im Jahr, aber wir müssen gucken, wie es sich entwickelt“, sagte er und sprach damit die Inzidenzzahlen und die damit verbundenen Einschränkungen an. Kontaktlose sportliche Aktivitäten sind jedoch meistens kein Problem. Daher haben viele Menschen das Fahrradfahren auch neu für sich entdeckt und damit den fehlenden Sport in Vereinen oder Fitnessstudios ausgeglichen. Das gut ausgebaute Radwegenetz in der Region trägt seinen Teil dazu bei. Neue Termine im Zuge der Stadterlebnistouren werden rechtzeitig über die Tourismusbeauftragte der Stadt, Heike Rösner, und in der BM bekanntgegeben. Dazu zählen unter anderem Stadt-, Gäste- und Friedhofsführungen, Segway-Touren rund um Hückeswagen und verschiedene Wanderungen.