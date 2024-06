Stadtradeln in Hückeswagen Radler waren trotz Regenwetters motiviert

Info

Stadtradeln Aktuell sind 366 Radler im Stadtradel-Portal für Hückeswagen gemeldet, die insgesamt schon etwas über 2300 Fahrten unternommen haben. Dabei wurden fast 53.500 Kilometer zurückgelegt und somit neun Tonnen CO 2 eingespart. Damit liegt die Schloss-Stadt mit Wermelskirchen gleichauf. Auch hier sind 366 Radler gemeldet. Zurückgelegt wurden knapp 51.300 Kilometer, was ebenfalls neun eingesparten Tonnen CO 2 entspricht. Zum Vergleich: In Remscheid radeln 732 Teilnehmer mit. Bislang wurden hier 117.116 Kilometer auf rund 5900 Fahrten gesammelt. Die CO 2 -Einsparung beträgt hier 19 Tonnen. Radevormwald hat gerade einmal 173 angemeldete Teilnehmer. Hier wurden bislang 1195 Fahrten mit dem Rad unternommen und insgesamt 29.855 Kilometer zurückgelegt. Das entspricht einer CO 2 -Einsparung von fünf Tonnen.