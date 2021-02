Hückeswagen/Radevormwald in der Corona-Krise : Wenn Impfstoffdosen übrig bleiben

Oberberg Die Kreisverwaltung bestätigt die Impfstoffvergabe an nicht priorisierte Mitarbeiter in den Anfangstagen der Impfungen Ende Dezember. Das seien Einzelfälle gewesen. Wenn jetzt etwas übrig bleibt, sollen damit Personen der Priorität 1 geimpft werden.

Was passiert eigentlich mit dem Impfstoff , der bei Impfungen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie seit Montag im Impfzentrum des Oberbergischen Kreises in Gummersbach übrig ist? Denn exakt auf den Punkt können die Impfdosen nicht berechnet werden, sind doch immer ein paar Unwägbarkeiten dabei. Etwa, dass jemand, der einen Termin für eine Impfung hat, diesen aus gesundheitlichen oder privaten Gründen kurzfristig nicht wahrnehmen kann. Zumal „der verdünnte Impfstoff innerhalb von sechs Stunden verabreicht werden muss“, wie die Kassenärztliche Vereinigung Hessen auf ihrer Internetseite schreibt. Danach müsse er vernichtet werden.

Probleme gab es allerdings in den ersten Tagen der Impfungen im Oberbergischen Kreis, die am 27. Dezember begonnen hatten. „Damals war zunächst mehr Impfstoff geliefert worden als angekündigt“, teilt Jessica Schöler mit. „Die Durchstechfläschchen enthielten mehr Impfdosen als vom Hersteller angegeben.“ In der Anfangsphase habe die unerwartet höhere Zahl von Impfdosen und der damals vorgeschriebene Umgang mit dem Impfstoff dazu geführt, dass die für die Impfung zuständige Kassenärztliche Vereinigung den Kreis um die Entsendung weiterer impfwilliger Personen bat. „Innerhalb kürzester Zeit – teils weniger als eine Stunde – musste am Ende der ersten Impftage reagiert werden“, berichtet die Pressesprecherin.