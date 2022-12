Premiere in Hückeswagen und Radevormwald Kleine Lichterfahrt bereitet großen Spaß

Auch am Bergischen Kreisel hatten sich zahlreiche Schaulustige eingefunden. Einige hatten gar Proviant eingepackt, wärmten sich an den dampfenden Getränken aus der Thermoskanne und waren willens, den Treckerzug an mehreren Stationen in Empfang zu nehmen. An der Realschule fanden sich dann auch Tanja Stawicki und die Kinder wieder ein, als der Zug die Kölner Straße hinaufzog. Zuschauerin Michaela (50) hat selbst schon an einige Lichterfahrten in der Region teilgenommen: „Es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen in der Landwirtschaft“, betonte sie. „So eine Aktion ist auch so wichtig, um die Landwirte in den Fokus zu rücken.“