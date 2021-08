Inzidenzstufe 2 in Oberberg ab 12. August : Höhere Corona-Zahlen – verstärkte Einschränkungen

Viele PCR-Test in Oberberg sind wieder positiv. Aktuell sind 237 Menschen infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 54 und damit den achten Tag hintereinander über dem Schwellenwert von 35. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Oberberg Für den Oberbergischen Kreis gilt ab Donnerstag, 12. August, wieder die Inzidenzstufe 2. Die Kreisverwaltung teilt mit, welche Folgen das hat.

Es ist noch gar nicht so lange her, da schien die Welt beinahe wieder in Ordnung: Anfang Juli lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis bei 2,2! Gerade einmal 28 Menschen waren infiziert. Es galt die Inzidenzstufe 0. Jetzt, nur fünf Wochen später, sind die Zahlen wieder derart nach oben gegangen, dass ab morgen, Donnerstag, kreisweit die Inzidenzstufe 2 mit den entsprechenden Einschränkungen gilt. 237 Oberberger waren am Dienstag positiv getestet, die Inzidenz war auf 54 geklettert. Sie lag damit den achten Tag hintereinander über dem in der Corona-Schutzverordnung NRW vorgesehenen Schwellenwert von 35, weswegen das Gesundheitsministerium des Landes Oberberg ab morgen wieder hochstuft.