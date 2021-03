Schwerpunktpraxis in Hückeswagen/Radevormwald? : Bürgermeister wollen im Nordkreis impfen

Wird auch bald in Hückeswagen, Radevormwald oder Wipperfürth geimpft? Die drei Bürgermeister der Nordkreis-Städte sind dazu in vielerlei Gesprächen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Hückeswagen/Radevormwald Nach dem Erlass des Landesgesundheitsministerium hoffen die Bürgermeister von Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth darauf, dass zumindest in einer ihrer Kommunen eine Schwerpunktpraxis oder ein dezentrales Impfzentrum eingerichtet werden kann.

Entfällt bald für viele Senioren die ungeliebte Fahrt ins weit entfernte Impfzentrum in Gummersbach? Diese Frage kann zwar noch nicht mit ja beantwortet werden, aber die Chancen stehen gut. Lässt doch das Landesgesundheitsministerium nun auch Dependancen der Impfzentren zu. So soll etwa Wermelskirchen eine Schwerpunktpraxis für den Rheinisch-Bergischen Kreis bekommen (die BM berichtete). Für Oberberg ist dagegen noch nichts in trockenen Tüchern, wie unsere Redaktion auf Anfrage erfuhr. Die Bürgermeister von Radevormwald (Johannes Mans), Hückeswagen (Dietmar Persian) und Wipperfürth (Anne Loth) setzen jedoch ihre Bemühungen fort, „eine dezentrale Impfung gegen das Coronavirus in den Nordkreis-Kommunen zu forcieren“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.