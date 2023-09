Abteilungen Hückeswagen und Radevormald BGV besucht Jülich mit Zitadelle und Park

Der letzte Tagesausflug führte die Abteilung Hückeswagen des Bergischen Geschichtsvereins (BGV) nach Beyenburg, und das ist bereits mehr als vier Jahre her. Jetzt, nach der coronabedingten Zwangspause, soll es in Zusammenarbeit mit der Abteilung Radevormwald am Samstag, 16. September, zu einer Exkursion nach Jülich gehen. Darauf verweist BGV-Vorsitzender Ingo Schaffus. Wie Radevormwald gehörte auch Jülich einst zum Herzogtum Jülich-Berg.