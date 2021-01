Termine für Über-80-Jährige auch aus Hückeswagen und Radevormwald : Anmelden für die Impfungen ab dem 1. Februar

Das oberbergische Impfzentrum in der ersten Etage des „Bergischen Hofs“ ist barrierefrei mit Rolltreppe und Aufzug erreichbar. Foto: Stephan Büllesbach

Oberberg/Hückeswagen/Radevormwald Über-80-Jährige auch aus Hückeswagen und Radevormwald können sich ab Montag, 25. Januar, anmelden, um sich in Gummersbach gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Dazu bekommen sie in den nächsten Tagen ein Informationsschreiben.

Jetzt liegen die Termine vor, auf die viele vor allem Über-80-Jährige gewartet haben: Ab kommenden Montag, 25. Januar, können sich alle Oberberger, die 80 Jahre und älter sind und in der eigenen Wohnung leben, für die Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum des Oberbergischen Kreises anmelden. Start der Impfaktion in der ehemaligen Karstadt-Filiale im „Bergischen Hof“ in Gummersbach, Brückenstraße 1, ist dann Montag, 1. Februar.