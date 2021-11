Seelsorgebereich Radevormwald-Hückeswagen : 15 Bewerber für die Wahl des künftigen Kirchenvorstands

Die Hückeswagener Pfarrkirche an der Weierbachstraße ist eines von vier „Wahllokalen“ bei der Kirchenvorstandswahl. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Hückeswagen/Radevormwald Die Katholiken aus Hückeswagen und Radevormwald haben am Samstag und Sonntag, 6./7. November, die Möglichkeit, den Kirchenvorstand neu zu wählen. Abgegeben werden können sie Stimmen in St. Mariä Himmelfahrt und St. Marien sowie in St. Katharina Wiehagen und St. Josef Vogelsmühle.

15 Bewerber für neun Ämter treten am kommenden Wochenende bei der Neuwahl des Kirchenvorstands für den Seelsorgebereich Radevormwald-Hückeswagen an. Er ist das zentrale Verwaltungsgremium der katholischen Gemeinden beider Städte. In Hückeswagen werden vier, in Radevormwald fünf neue Mitglieder gewählt.

In Hückeswagen haben sich sieben Bewerber aufstellen lassen: Hans Georg Beißel (70, Diplom-Finanzwirt i. R.), Norbert Bujara (63, Elektriker), Claudia Eberius (55, Industriekauffrau), Petra Lederle (48, Verwaltungsfachangestellte), Rene Lederle (50, staatlich anerkannter Erzieher), Arkadius Plewniak (49, Werkzeugmacher) und Janus Plewniak (72, Rentner). Die acht Bewerber für Radevormwald sind Klaus Bartsch (73, Rentner), Monika Bisterfeld (29, Mitarbeiterin des Deutschen Katholikentags), Robin Jaroschek (23, Informatiker/Student), Marianne Müller (67, Hausfrau), Elisabeth Nitsch (63, Sekretärin), Kasimir Ogorek (70, Diplom-Ingenieur), Thomas Radermacher (58, Tischlermeister) und Dr. Jörg Weber (53, Verwaltungsbetriebswirt).

Die Wahllokale in der Schloss-Stadt sind die Vorräume der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt und der Filialkirche St. Katharina Wiehagen. In der Pfarrkirche können die Stimmen am Samstag, 6. November, von 17.30 Uhr bis zum Beginn der Heiligen Messe um 18 Uhr und nach deren Ende bis 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 7. November, von 10.30 Uhr bis zum Beginn der Heiligen Messe um 11 Uhr und danach bis 12.30 Uhr abgegeben werden, in St. Katharina am Sonntag von 8.30 Uhr bis zum Beginn der Heiligen Messe um 9 Uhr und anschließend bis 10.15 Uhr.

Die Wahltermine im Vorraum von St. Marien Radevormwald sind Sonntag, 7. November, von 9.30 Uhr bis zum Beginn der Heiligen Messe um 10 Uhr und nach deren Ende bis 11.30 Uhr sowie von 17.30 Uhr bis zum Beginn der Heiligen Messe um 18 Uhr und danach bis 19.30 Uhr. Das Wahllokal im Pfarrheim von St. Josef Vogelsmühle ist bereits am Samstag von 16.30 Uhr bis zum Beginn der Messe um 17 Uhr und anschließend bis 18.30 Uhr geöffnet.

(büba)