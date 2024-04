Hückeswagener Schlosskonzerte Ukulelen-Swing gegen das Vergessen

Authentisch gekleidet mit Marlene-Hose, Fliege, Weste und Tweet-Stoffen im Vintage-Look hatte das Trio ein mit viel Fingerspitzengefühl ausgesuchtes Programm mitgebracht. Darunter bekannte Stücke wie „Over the Rainbow“ und „Kann denn Liebe Sünde sein?“, wie auch Musik aus den alten „Laurel und Hardy“-Stummfilmen. Selbst die Ukulelen stammen aus dieser vergangenen Zeit. „Man hat das Gefühl, dass sich die Instrumente an die Musik erinnern“, sagte Stefan Pößiger. Den zweiten Teil des Konzerts widmete das „Bad Mouse Orchestra“ den queeren Künstlern, die sich zwischen den zwei Weltkriegen für das „Anderssein“ in der Liebe eingesetzt hatten, danach jedoch komplett in Vergessenheit geraten waren. Das „Lila Lied“ stammt aus dieser Zeit und begleitete als erste queere Hymne eine ganze Bewegung.