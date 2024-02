Traditioneller Ausdauerwettkampf in Hückeswagen 39. ATV-Triathlon wartet mit einer Premiere auf

Hückeswagen · Anmelden können sich Sportler ab sofort für alle Wettbewerbe. Erstmals wird es innerhalb des traditionellen Hückeswagener Ausdauerwettkampfs am 25. August eine vierte Disziplin geben. Was neben Schwimmen, Radfahren und Laufen an diesem Sonntag noch dazukommen wird. . .

02.02.2024 , 15:44 Uhr

Am Sonntag, 25. August, sollen wieder bis zu 850 Sportler an den Start beim 39. Triathlon gehen. Erstmals ist auch ein Quadratlon vorgesehen, bei dem zwischen dem Radfahren und Laufen noch auf der Bever Kanu gefahren wird. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Von Stephan Büllesbach Redakteur der Lokalausgabe Hückeswagen