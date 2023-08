Investitionen in Hückeswagen „Punktlandung“ bei Kosten für neue Löwen-Grundschule

Nachdem die Stadt sich entschieden hatte, die Firma Hundhausen aus Siegen als Generalunternehmer mit dem Bau der Schule zu beauftragen, war im Herbst 2020 von Kosten in Höhe von 20,1 Millionen Euro für das Gesamtprojekt ausgegangen worden. Bis zum 15. Juni dieses Jahres wurden tatsächlich knapp 19,5 Millionen Euro für den Schulneubau und die Einrichtung ausgegeben. Inzwischen steht fest, dass an verschiedenen Stellen noch Änderungs- oder Ergänzungsbedarf besteht. Ein kleines Beispiel: An der Bushaltestelle soll noch ein Vordach errichtet werden. Wenn auch die Liste der Nachbesserungen abgehakt ist, werden die Kosten für den kompletten Schul-Neubau bei knapp 19,8 Millionen Euro liegen. Das sind immer noch gut 300.000 Euro weniger als vor drei Jahren und also vor dem Baubeginn veranschlagt worden war.