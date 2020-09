Hückeswagener vor Gericht : Machetenmann erhält „Befehle“ von Sateliten

Mit einer ähnlichen Machete war der damals 34-Jährige im Juli 2019 von Polizisten an der August-Lütgenau-Straße aufgegriffen worden. Foto: Polizei Kleve

Hückeswagen Gleich wegen mehrerer Straftaten musste sich ein junger Hückeswagener vor dem Richter verantworten. Erschütternd war vor allem die Geschichte eines verkorksten Lebens

Klein, schmal, eher wie ein Jugendlicher als wie ein Erwachsener wirkend, naiv und verwirrt in seinen Aussagen: Das war der erste Eindruck von dem 35-Jährigen, der im Amtsgericht Wipperfürth aus der Haft vorgeführt wurde. Die ihm zur Last gelegten Taten waren bis auf eine allesamt Delikte aus dem Bereich der Kleinkriminalität. Dahinter wurde aber die Geschichte eines Mannes erkennbar, der schon in der Pubertät Drogen konsumiert hatte, schnell suchtkrank geworden war, bei dem sich in der Folge eine Schizophrenie als weitere schwere seelische Erkrankung entwickelt hatte und der deswegen und auch mangels Ausbildung und Arbeit nie im richtigen Leben als Erwachsener angekommen ist. Selbst kleinste Anzeichen einer positiven Lebensprognose konnte das Schöffengericht nicht erkennen. Es entschied auf eine weitere Freiheitsstrafe, der vielfach vorbestrafte 35-Jährige bleibt also in Haft.

Konkret ging es um drei Anklagen: Im Sommer 2019 war der Mann mehrfach in eine unbewohnte Villa an der August-Lütgenau-Straße, die neben seiner eigenen Wohnung lag, eingedrungen und hatte daraus Hausrat gestohlen, um ihn zu verkaufen und damit seine Drogen zu finanzieren. Bei sich trug er eine Machete und eine mit Nägeln besetzte Holzlatte – „um mich vor Angreifern zu schützen“, wie er aussagte. An einem anderen Tag hatte er ein für einen Nachbarn angeliefertes Paket angenommen, es geöffnet und, weil für ihn wertlos, in den Müll geworfen.

Der dritte Anklagevorwurf wog deutlich schwerer: Im November hatte er vor dem Haus seiner Eltern abgewartet, bis der Stiefvater und seine Mutter vorfuhren, mit Gewalt die Türklinke am Auto der Eltern abgerissen und damit auf den Stiefvater eingeprügelt. Seine Forderung: Die Eltern sollten sein vermeintliches Erbe, 25 Millionen Euro, herausrücken. Das stehe ihm zu. Davon scheint der 35-Jährige bis heute überzeugt. Dass er weder einen Erbanspruch hat noch die Eltern ein so kolossales Vermögen besitzen, ändert offenbar nichts an dieser Überzeugung.

Gespeist wird sie aus wahnhaften Ideen, die den 35-Jährigen auch sonst umtreiben und die er im Prozess ausbreitete. Da seien Satelliten, die die Erde umrundeten und aus denen heraus er Befehle erhalte. Per Telepathie sei ihm mitgeteilt worden, dass auch seine Schwester 25 Millionen von den Eltern erhalten habe, deshalb sei sein Anspruch rechtens. Erschreckend deutlich wurde, dass Fantasie-Gestalten und -Stimmen sein Handeln und Leben steuern.

In der Haft hatte ein Psychologe den 35-Jährigen untersucht, jetzt sagte er als Sachverständiger im Prozess aus. Das Fazit: Der frühe Drogenkonsum habe schwere Schäden angerichtet. Selbst sogenannte weiche Drogen wie Cannabis könnten verheerende Folgen haben, wenn sie in der Pubertät mit ihren ohnehin gegebenen neuronalen Veränderungsprozessen konsumiert würden. Zur Suchterkrankung habe sich bei dem Angeklagten eine schwere Schizophrenie entwickelt. Erstmals diagnostiziert worden war sie 2017 bei stationären Aufenthalten in der Fachklinik Marienheide. Die Behandlungen dort hätten aber nicht zur Krankheitseinsicht beim Patienten geführt. Sie sei bis heute nicht gegeben, eine wirkungsvolle Therapie deshalb nicht möglich. Zum Zeitpunkt des Angriffs auf den Stiefvater sei wegen der Krankheit eine Steuerungs- und Schuldunfähigkeit des Angeklagten nicht auszuschließen.

Deshalb stellte das Gericht das Verfahren in diesem, dem schlimmsten der drei Anklagepunkte, ein. Wegen der übrigen Taten verurteilte es den Hückeswagener zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Aus dem Gericht heraus wurde er zurück ins Gefängnis gebracht. Dort sollen nun mit ihm Perspektiven für eine Therapie nach der Haft entwickelt werden. Sie setzt aber Einsicht des 35-Jährigen voraus. Der Sachverständige drückte es so aus: „Behandlungsmöglichkeiten gibt es – aber Voraussetzung ist, dass er sich behandeln lässt.“