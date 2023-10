Forschungsprojekt in Hückeswagen Prototyp saugt Methangas aus Vorsperre ab

Methan, das 28 Mal so schädlich ist wie Kohlenstoffdioxid (CO 2 ), dessen Lebenszeit in der Atmosphäre mit neun bis 15 Jahren aber deutlich kürzer ist, entsteht immer dort, wo organisches Material unter Luftabschluss abgebaut wird. Neben natürlichen Quellen, wie Sümpfe und Wälder, sind zunehmend auch die Massentierhaltung und Mülldeponien für den in den vergangenen 14 Jahren stark gestiegenen Methanwert in der Atmosphäre verantwortlich. Doch auch in Stauseen sammelt sich das Gas in den Porenräumen des Sediments an, das sich durch die verringerte Fließgeschwindigkeit ablagert. Wenn die Speicherkapazität überschritten oder das Sediment gestört wird, wird das Methangas auf unterschiedliche Weise an die Atmosphäre abgegeben, beispielsweise in Form von Gasblasen.