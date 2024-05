„Nacht der Kultur“ am 6. Juni in Hückeswagen Am 6. Juni wird es künstlerisch im Städtchen

Hückeswagen · Die Neuauflage der „Nacht der Kunst“, die zum ersten Mal vor neun Jahren stattfand, ist in trockenen Tüchern. Die Organisatorin Marlen Nitzsche freut sich über Unterstützung von vielen Seiten für die Aktionen in genau drei Wochen am 6. Juni. Was so alles geplant ist. . . .

15.05.2024 , 16:30 Uhr

Die „Glaspiratin“ Sandra Ernst ist bei der „Nacht der Kultur" zum Feierabendmarkt am 6. Juni mit von der Partie. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Von Wolfgang Weitzdörfer