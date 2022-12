Probleme mit der Heizung Hückeswagener Grundschule ist eine „Kühltruhe“

In kurzen Hosen, T-Shirts und Kleidchen waren die etwa 200 Jungen und Mädchen der Klassen zwei bis vier der Löwen-Grundschulen am ersten Schultag nach den Sommerferien im August vom alten Standort an der Kölner Straße zum neuen im Brunsbachtal gelaufen. Daran, ob die Heizung funktioniert, hatte niemand auch nur einen Gedanken verschwendet. Doch es sind nicht mehr 30 Grad und auch keine 15, wie noch Ende November. Seit gut zwei Wochen hat auch in Hückeswagen der Winter Einzug gehalten – und im Schlepptau große Probleme. Denn das Heizen des großen Gebäudes gestaltet sich sehr schwierig.