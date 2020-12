Immobilien in Hückeswagen : Private Wohnhäuser in der Stadt in die Jahre gekommen

Private Wohnhäuser in der Stadt in die Jahre gekommen

Immobilien in Hückeswagen

Hückeswagen Ein vor 1977 errichtetes unsaniertes 130-Quadratmeter-Haus verbraucht mindestens 2600 Liter Öl für Heizung und Warmwasser. Erst danach schränkte der Staat den Energieverbrauch von Neubauten nach und nach ein.

Der Bestand an eigenem Wohnraum in der Schloss-Stadt ist alt: Die etwa 3220 Ein- und Zweifamilienhäuser sind im Durchschnitt 51 Jahre alt, teilt LBS-Gebietsleiter Georg Görnert mit. Lediglich 75 von ihnen stammen dem Statistischen Landesamt zufolge aus den vergangenen zehn Jahren – das sind gerade einmal zwei Prozent. Somit kommt Görnert zu dem Schluss: „An dem relativ hohen Durchschnittsalter kann man erkennen, dass hier noch ein großes Potenzial für die Senkung des Energieverbrauchs schlummert.“ Ein Rechenbeispiel: Ein vor 1977 errichtetes unsaniertes 130-Quadratmeter-Haus verbraucht mindestens 2600 Liter Öl für Heizung und Warmwasser. Erst danach schränkte der Staat den Energieverbrauch von Neubauten nach und nach ein. „Heute liegt der Standard bei einem Vergleichswert von etwa 5,5 Litern Heizöl pro Quadratmeter, also 715 Litern für ein Eigenheim von 130 Quadratmetern Größe“, berichtet Görnert. Einen ersten individuellen Überblick – vor allem auch über die möglichen Kosten – können sich Eigenheimbesitzer online verschaffen – im Internet zu finden unter:

lbs-energie-sparrechner.de