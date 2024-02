Kolpingsfamilie in Hückeswagen Prinzessin Josefin und Prinz Luis regieren

Der Elferrat hat, neben der Organisation der Kindertanzparty, die wichtigste Aufgabe in der Hückeswagener Karnevals-Session. Leiten sie doch die Spiele zur Wahl des jeweiligen Kinderprinzenpaars. Das darf nicht jünger oder älter als zehn Jahre sein, muss aus Hückeswagen kommen und natürlich am Donnerstagnachmittag auch anwesend sein. Jeweils drei Jungen und Mädchen stellen sich zur Wahl und müssen in ebenfalls jeweils drei Spielen Geschicklichkeit, Geschwindigkeit und Singfreude unter Beweis stellen. Fraglos sind das die wichtigsten Qualifikationen, die man in der jecken Zeit in der Schloss-Stadt haben muss.