Hückeswagen Band gibt Debütkonzert „3000K“ will Licht für die Ohren spenden

Der Bandname mag ein Rätsel aufgeben für den, der sich in der Physik oder Beleuchtungstechnik nicht auskennt. „3000K“ heißt eine Hückeswagener Band, die aus Dennis Hoyer (Gitarre, Gesang), Judith Kepper (Gesang, Geige, Klavier), Jonas Vogel (Schlagzeug), Luc Packlidat (Gesang, Gitarre, Klavier) und Simon Kepper (Klavier, Gitarre) besteht. „Unser Name bedeutet 3000 Kelvin. Ein solcher Lichtfarbenwert steht für warmes Licht“, erläutert Packlidat. Die Band hat ihre Ursprünge allerdings nicht in der Schloss-Stadt, sondern in Ennepetal. „Damals hießen wir auch anders, wenngleich der Lichtbegriff bereits Teil des Namens war“, sagt Simon Kepper, der die Band „Children Of Light“ zusammen mit anderen Musikern 2017 als Spaßprojekt gegründet hatte.