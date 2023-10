Kultur-Haus Zach in Hückeswagen „Das Rockgerät“ spielt die Hits aus vier Jahrzehnten

„Das Duo liefert die besten Songs aus vielen Genres mit seinem unverwechselbaren Sound hautnah ans Publikum“, verspricht Stefan Noppenberger vom Trägerverein. „Dabei klingen die zwei Jungs wie eine ganze Band.“ Der eine studierter Gitarrist, der andere Autodidakt und Rampensau – so spielen sie seit sechs Jahren zusammen und begeistern seitdem die Zuhöre mit bekannten Songs aus verschiedenen Genres wie Country, Rock, Reggae, Pop, Neue Deutsche Welle, Rock’n’Roll sowie den Hits der 50er, 60er, 70er und 80er Jahre. So gehören gern gehörte und bekannte Stücke wie „Summer of 69“ von Brian Adams, „Major Tom“ von Peter Schilling, „Leev Marie“ von den Paveiern oder „Billy Jean“ von Michael Jackson zum Repertoire des Duos.