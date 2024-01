Konzert in Hückeswagen Ganz exquisite Musik-Happen

Leider war der Publikumszuspruch mager beim Auftritt des Duos „Rawsome Delights“ aus Dortmund, das mit Gastmusiker Dirk Neuhoff am Bass am Samstagabend im Kultur-Haus Zach aufspielte. Dabei war das, was die drei Musiker, die erstmals in der Schloss-Stadt auftraten, spielten, durchaus hörenswert.