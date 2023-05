Veranstaltung in Hückeswagen Premiere fürs Bierdorf vorm Schloss

Die Bierfeste in der Zeit vor der Corona-Pandemie waren immer Veranstaltungshöhepunkte für Hückeswagen – und bei den Verantwortlichen wurde vielfach nachgefragt, wann es denn endlich wieder ein Bierfest gibt, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadtmarketing. „Die gute Nachricht lautet: Jetzt ist es endlich soweit! Und diesmal geht das Stadtmarketing einen ganz neuen Weg. Weg von den Massenbieren und hin zu regionalen, heimischen Bieren“, erläutert Andrea Poranzke vom Stadtmarkerting. Hier gelte dann das Motto „klein, aber fein“ Und vor der einzigartigen Schlosskulisse werde am verlängerten Fronleichnamswochenende vom 8. bis 10. Juni das erste Hückeswagener Bierdorf stattfinden.