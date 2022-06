Hückeswagener erreichen ihr Ziel nicht ganz : Prellballmänner des TVW werden Sechste bei der DM

Winterhagen Am Ende ging dem TVW bei der Deutschen Meisterschaft die Kraft aus. Nächstes Jahr wollen sie aber wieder zu viert spielen und dann in den Titelkampf eingreifen.

Das Ziel war ambitioniert: Die Männer 50 des TVW Winterhagen wollten am Wochenende in Dassel um den Titel bei den 58. Deutschen Prellballmeisterschaften spielen. Der Auftakt war zwar durchaus verheißungsvoll, am Ende schaffte es das Trio Thomas Mörch, Ulrich Sandt und Michael Köthe jedoch nicht aufs Siegertreppchen.