TV Winterhagen : Prellballerinnen holen wieder Rheinische Meisterschaft

Winterhagen Die TVW-Frauen verteidigten ihre Titel, die Männer 40 wurden Zweiter.

Im Rheinland sind die Prellballerinnen des TV Winterhagen das Maß aller Dinge: Die Frauen verteidigten jetzt in Wuppertal ihren Titel und holten sich nach 2019 erneut die Rheinische Meisterschaft in der Klasse 19+. Betreut wurde das Bundesliga-Team mit Lea Liesen, Marlene Wenzlokat, Nina Mörch, Christina Köthe und Jessica Besser von Susanne Köthe.

Fast hätte es sogar zu einem Doppelsieg gelangt, denn die Männern 40 des TVW standen ebenfalls im Finale. Doch dort unterlagen die Senioren Ulrich Sandt, Thomas Mörch und Michael Köthe Titelverteidiger TV Kierdorf – es war die einzige Niederlage in dem Turnier. Als Vizemeister in der M 40 qualifizierte sich der TVW immerhin für die Regionalmeisterschaften Mitte, die am 21. März in Siegen-Eiserfeld ausgetragen werden. Dort kann das Team das Ticket für die Deutsche Meisterschaften lösen.