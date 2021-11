TV Winterhagen : Prellball-„Oldies“ holen „Goldenen Ball“

Hückeswagen Nach gut zwei Jahren pandemie-bedingter Pause stand am Wochenende erstmals wider ein Wettkampf für die Prellballer des TV Winterhagen an.

Die TVW-Frauen Lea Liesen, Nina Mörch, Annika und Christina Köthe erspielten sich in acht Begegnungen vier Siege (gegen Freiburg St. Georgen, TV Berkenbaum, VFL Hannover und Frisch Auf Altenbochum) sowie ein Unentschieden (TV Edingen), verloren aber dreimal (TV Sottrum I, TB Essen-Altendorf, SV Werder Bremen), womit sie auf dem vierten Platz in der Bundesliga-Wertung landeten.

„Fast wären sie auf dem dritten Platz gelandet und hätten den Sprung aufs Treppchen geschafft – wenn nicht das Spiel gegen Sottrum in den letzten Minuten gekippt wäre“, berichtet Abteilungsleiter Michael Köthe. Nicht wirklich zufrieden war Trainerin Susanne Köthe mit der Leistung ihrer Spielerinnen. „Hier war deutlich mehr drin. Da müssen wir im Training stark dran arbeiten, damit uns so ein Durchhänger wie gegen Sottrum nicht mehr passiert“, betonte sie.

In diesem Jahr hat das Team den lange fälligen Sprung von der Altersklasse 40 in die Klasse 50 vollzogen und fühlt sich reif für etwas ganz Großes. Die Mannschaft zeigt sich sehr selbstbewusst und will in der Männerklasse 50 bei den kommenden Deutschen Meisterschaften in 2022 um den Titel spielen. „Der erste Grundstein ist gelegt“, versicherte Köthe nach dem gewonnen Turnier beim TV Berkenbaum, bei dem der TVW seine stärksten Konkurrenten weit hinter sich gelassen hatte.