Abfuhr in Hückeswagener Außenortschaften : Preise für Gruben-Entleerung steigen deutlich

Hückeswagen Der Auftrag für die Abwasser-Abfuhr wird in Kürze für die Jahre 2022 bis 2026 neu ausgeschrieben. Das Volumen beträgt 260.000 Euro.

Die mit Abstand meisten Haushalte in Hückeswagen haben einen Kanalanschluss, über den sie ihr Frischwasser beziehen und über den das Abwasser aus dem Haushalt ins Netz zum Klärwerk geleitet wird. Das ist die sauberste Lösung. Daneben gibt es aber im ländlichen Bereich immer noch Anwesen, zu denen kein Abwasserkanal führt: Nach den Unterlagen der Verwaltung werden über das ganze Stadtgebiet verteilt noch 243 vollbiologische Kleinkläranlagen, 30 Kleinkläranlagen und 32 abflusslose Gruben betrieben. Die Fäkalien daraus müssen in regelmäßigen Abständen von einem Fachunternehmen, das im Auftrag der Stadt unterwegs ist, abgefahren und fachgerecht entsorgt werden.

Der Auftrag für die Abfuhr wird nun in Kürze für die Jahre 2022 bis 2026 neu ausgeschrieben. Diesem Verfahren stimmte der Fachausschuss für den Abwasserbetrieb in dieser Woche zu. Das Auftragsvolumen liegt bei 65.000 Euro im Jahr, insgesamt also bei 260.000 Euro. Ob sich tatsächlich Firmen finden, die die Fäkalien-Abfuhr für diesen Preis leisten können und wollen, bleibt vorerst abzuwarten. Die vorige Ausschreibung des Auftrags im Jahr 2019 musste aufgehoben werden, weil es nur einen Anbieter gab.

Sicher ist schon jetzt, dass die Preise der Abwasser-Entsorgung für die Hauseigentümer ohne Kanalanschluss noch einmal deutlich steigen werden. Sprunghaft angestiegen sind sie auch schon in den zurückliegenden Jahren. Bis 2019 lag der Abfuhrpreis noch bei knapp 14 Euro brutto pro Kubikmeter Abwasser, 2020 dann bei 29,75 Euro und im laufenden Jahr werden 35,70 Euro fällig. Ein Grund ist, dass Abfuhrunternehmen unter anderem ihre teuren und mit aufwändiger Technik ausgestatteten Spezialfahrzeuge vorhalten müssen, die aber bei sinkender Anzahl von Gruben und Kleinkläranlagen immer seltener zum Einsatz kommen. Die anfallenden Kosten müssen also auf weniger Haushalte umgelegt werden.

Einen Kanalanschluss für alle wird es aber auch in Zukunft nicht geben, weil es völlig unwirtschaftlich wäre, unter Umständen kilometerlange Kanäle auch in dünn besiedelte Bereiche zu verlegen, wo nur sehr wenige Haushalte angeschlossen werden können. Die Kosten für den Kanalbau und den Betrieb der Kanäle wären unverhältnismäßig und würden die Preise für die Abwasser-Beseitigung insgesamt stark in die Höhe treiben. Und damit auch die von den Bürgern zu zahlenden Abwasser-Gebühren, die nach gesetzlicher Vorgabe kostendeckend erhoben werden müssen. Die Abwasser-Beseitigung für alle, Hauseigentümer wie Mieter, würde also noch teurer als sie es ohnehin gerade im ländlichen Raum schon ist.