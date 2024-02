Anlaufstelle für Familien in Hückeswagen Neue Praxisgemeinschaft bildet Hebammennachwuchs aus

Innerhalb von drei Wochen wurde in der Schloss-Stadt eine neue Praxis eingerichtet, die am Samstag offiziell eröffnet wurde. Es herrschte reger Besuch in den gemütlich eingerichteten Praxisräumen mit Beratungszimmer mit Wickeltisch und einem Stillzimmer mit Kuschelteppich und Sitzkissen. Für die Hebammen Kathrin Backmann und Carina Meise-Stefer sowie Stillberaterin und Kinderkrankenschwester Franziska Ajez ist damit ein lang gehegter „Wunsch(T)raum“ in Erfüllung gegangen. „Wir haben uns die Räume ansehen und wussten direkt, das ist es“, sagte Carina Meise-Stefer. Nur einen Tag später wurde der Mietvertrag unterschrieben und mit Hilfe dreier tatkräftiger Ehemänner die erste Hebammen- und Stillberatungspraxis eingerichtet.