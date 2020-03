Corona-Krise in Hückeswagen : Hückeswagen präsentiert sich diszipliniert

Saskia Diederichs-Feldhagen und Mario Moritz von der Stadtverwaltung bilden eine von mehreren Ordnungsstreifen, die in der Stadt die angeordneten Kontaktsperre und die Geschäftsschließungen kontrolliert. Foto: Kissau/Stadt

Hückeswagen Ordnungsstreifen von Verwaltung und Polizei sind seit Montag im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um das Einhalten der Kontaktsperre zu überprüfen. Bislang gibt es keinen Grund für Beanstandungen, heißt es aus dem Ordnungsamt.

Der Verkehr fließt wie üblich durch die Stadt, und trotzdem: Irgendetwas ist anders. Auf dem Etapler Platz etwa sind am Dienstag um 10.30 Uhr außergewöhnlich viele Parkplätze frei. Im beinahe menschenleeren Island sind keine Ständer mit Kleidung oder Blumen vor die Schaufenster gestellt. Das Hörgerätegeschäft Geers darf, wie etwa die beiden Optiker Mücher und Lammert, öffnen. Doch es ist geschlossen, weswegen an der Tür zu lesen ist: „Bitte klopfen.“ Erst dann wird geöffnet. Vor dem gemeinsamen Ladenlokal von Stilmix, Mode Winkler’s und dem Fotostudio ist eine kleine hölzerne Theke mit Klingel aufgebaut – wer was will, muss diese betätigen. Oder anrufen, denn viele Geschäftsleute haben einen Lieferservice eingerichtet. Den braucht Christiane Cannoletta nicht, weil sie Zeitungen verkauft. Ihr Geschäft ist daher geöffnet – aber jetzt in der Corona-Zeit nur noch vormittags von 8.30 bis 13 Uhr.

Seit die Bundesregierung die Kontaktsperre und die Schließung der nicht systemrelevanten Geschäfte beschlossen hat, ist es auch in der Schloss-Stadt ruhig geworden. Sehr ruhig. Selbst in den Wupperauen, in denen sich vor wenigen Tagen noch die Menschen rudelweise tummelten, ist verweist. Bis auf eine Hundehalterin und ihren Vierbeiner. Roland Kissau vom Ordnungsamt sieht das ein wenig mit Verwunderung, auch wenn die Ansage klar ist, dass Menschenansammlungen von mehr als drei nicht mehr geduldet werden, um die Infektionsrate einzudämmen. „Vorige Woche haben meine Kollegen vom Ordnungsdienst dort noch zehn, 15 Jugendliche angesprochen, dass sie sich nicht in der Gruppe aufhalten sollten. Sie waren einsichtig“, erzählt er.

Info Manche Händler bieten einen Lieferservice an Foto: Stephan Büllesbach Ursache Weil ihre Geschäfte wegen der Corona.Krise geschlossen sind, versuchen einige Hückeswagener Händler, ihre Kunden per Lieferservice zu erreichen. Geschäfte Lieferservices bieten an: Rita’s Weinlädchen (☏ 02192 935260), Parfümerie Flohr (www.flohr-parfuemerie.de), Spiel- und Lederwaren Heinhaus (☏ 02192 1430), Kinder- und Jugendmode Bubble’s (☏ 02192 5940), Kosmetik Heß (☏ 0173 4037012), Mode Sessinghaus und accanto (☏ 02192 1232 und 7820), Goldschmiede Rehn (☏ 02192 9379791), Stilmix (☏ 0160 4722564), Mode Winkler’s (☏ 0172 6211888), Fotostudio Jasmin Feike (☏ 0176 3282900), OGB-Schild (☏ 02192 82169), Schuhhaus Albus (0170 6533489), Ballonladen Jeschke (☏ 02192 933530). Nachfrage Wer ein Geschäft in dieser Liste nicht gefunden hat, sollte dort telefonisch nachfragen. Auch Imbisse und Restaurants bieten Lieferservices an.

Kaum waren sie weg, sei eine fast 20-köpfige Gruppe von Senioren auf E-Bikes gekommen und hätte an gleicher Stelle Picknickdecken ausgebreitet. Auch die Radler erhielten eine entsprechende Aufforderung, den notwendigen Abstand von mindestens eineinhalb Metern einzuhalten und am besten nicht in der Gruppe zu fahren.

Seit Montagmorgen sind ständig Ordnungsstreifen der Stadt in Hückeswagen und auf Wiehagen, auf den Schulhöfen, Spiel- und Sportplätzen unterwegs, um das Einhalten der Kontaktsperre zu überwachen. Mitunter ist auch einer der Bezirksbeamten der Polizei dabei. „Eine solche gemischte Streife empfinden manche eine Spur respektvoller“, hat Kissau festgestellt. Die Duos überprüfen, ob nicht mehr als zwei Personen unterwegs sind und ob die Geschäfte, die schließen müssen, auch tatsächlich geschlossen sind. Roland Kissau zieht ein erstes positives Fazit: „Die Geschäfte, die zu sein müssen, sind es auch. Und wir haben auch keine größeren Personengruppen mehr angetroffen.“ Es scheine, als würden sich die Menschen jetzt daran halten. „Das sah in der vorigen Woche noch ganz anders aus. . .“ Was vielleicht auch daran liegen mag, dass bei Zuwiderhandlungen eine Geldbuße von mindestens 200 Euro (und bis zu 25.000 Euro) verhangen werden muss.

Heinz Gerd Koch könnte aktuell einer der glücklichen Einzelhändler sein, darf er doch seinen Blumenladen im Island seit Montag wieder öffnen. In der Vorwoche hatte er noch schließen müssen. Er freut sich auch, wieder Kontakt zu den Kunden zu haben und über ihre strahlenden Gesichter, wenn er oder seine Mitarbeiterinnen einen schönen Strauß für sie gebunden haben. „Aber es ist doch ein zwiespältiges Gefühl“, gesteht er. Mit den Gestecken für Hochzeiten, Beerdigungen und Geburtstagen hatte er die Tage der Schließung gut verbringen können. Dem Blumenhändler wäre es jedoch lieber, alles wäre dicht. „Dann wären wir vielleicht in 14 Tagen mit der ganzen Sache durch.“