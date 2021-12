Besonderer Weihnachtsgruß für die älteren Hückeswagener : Postkarten müssen die Seniorenfeier ersetzen

Hückeswagen Weil die Traditionsveranstaltung wegen der Corona-Pandiemie, wie 2020, abgesagt wurde, schickt die Stadtverwaltung den über 80-Jährigen in Hückeswagen einen postalischen Gruß, den Kinder gestaltet haben.

Dennoch hat die Stadtverwaltung sie nicht vergessen: Die Mitarbeiterinnen in der Senioren- und Pflegeberatungsstelle der Stadt, Diana Hintemann und Elisabeth Müller, haben die Aktion aus dem Vorjahr wiederholt, um den älteren Hückeswagenern trotz des corona-bedingten Ausfalls der Seniorenfeier eine kleine Freude machen kann: „Wir haben bei den Schulen und Kindergärten in der Stadt nachgefragt, dass sie wie im vorigen Jahr individuelle Postkarten für uns gestalten, die wir dann allen Hückeswagener Einwohnern über 80 Jahren zuschicken können“, berichtet Diana Hintemann. „Und auch im diesem Jahr haben alle begeistert zugesagt.“

Daher wurden in den vergangenen Tagen mehr als 1000 liebevoll gestaltete Postkarten an die Adressen der Seniorinnen und Senioren verteilt. Viele Karten sind mit bunten Bildern bemalt, manche aber auch beklebt und beschriftet – nur eins ist sicher: Keine Karte ist wie die andere. Zudem steht auf der Rückseite ein kurzer Gruß von Bürgermeister Dietmar Persian: „Die Corona-Regeln zwingen uns leider auch in diesem Winter noch dazu, Abstand zu halten und Kontakte einzuschränken. Aber mit diesem kleinen Kartengruß wollen wir die Menschen in schwierigen Zeiten etwas aufheitern.“