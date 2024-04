Service im Hückeswagener Zentrum Postagentur unter neuer Leitung wiedereröffnet

Die Veränderungen sind augenscheinlich: Wo es vorher zwei Schalter gab, steht nur noch einer. Dafür ist es in der Postagentur neben der Glashalle am Bahnhofsplatz aber deutlich heller geworden. Viele Kunden, die am Montagmorgen das zweite Geschäft von Carolin Fetoui schauten sich erfreut um. Zumal einige auch wegen des Bastelbedarfs gekommen war, den die Geschäftsfrau nun an diesem Standort anbietet. Dafür hatte Carolin Fetoui die Restbestände des ehemaligen Bastelgeschäfts von Christiane Cannoletta im Island übernommen, die ihren Laden zum Jahresende krankheitsbedingt schließen musste. Viele Kunden seien froh, dass es wieder Bastelbedarf in Hückeswagen angeboten werde. „Ich hatte sogar Anfragen aus Wipperfürth.“