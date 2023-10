Anlaufpunkt im Hückeswagener Zentrum Post sucht neuen Pächter für Agentur am Bahnhofsplatz

Für Dirk Oberlies war es vor neuneinhalb Jahren eine Rückkehr in die Vergangenheit. Viele Kunden war der gebürtigen Hückeswagen noch aus seiner Zeit bei der Deutschen Post und dem Postshop Mews an der Bahnhofstraße bekannt. Zum 1. April 2014 hatte er die Postagentur von Heiner Düssel am Bahnhofsplatz übernommen, die dessen Sohn Sebastian seit August 2009 geleitet hatte. Nun wird auch Oberlies die Agentur übergeben, weil er im Frühjahr in den Ruhestand geht. Die Deutsche Post sucht derzeit intensiv nach einem Nachfolger, wie Britta Töllner, Sprecherin der DHL Group, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte.