Kultur in Hückeswagen Posaunenchor probt für großes Konzert

Da die vier Mädchen des Klarinettenquartetts nicht den ganzen Probenabend dabeibleiben können, geht es mit deren Stücken los. „Wenn irgendwelche falschen Töne dabei sind, dann kommen sie auf jeden Fall von mir“, sagt Hoffmann lachend, während er seine große Bassklarinette zur Hand nimmt. Das Quintett spielt „Scarborough Fair“, das alte englische Volkslied. Falsche Töne sind nicht zu hören, im Gegenteil: Es klingt sehr vielversprechend, klanggewaltig und sauber, was die fünf Musiker da abliefern. Und auch das zweite Stück wird eindrucksvoll präsentiert. Ein wenig flotter, etwas jazzig – und macht definitiv Lust auf das Konzert in zwei Wochen. An diesem Probenabend ist nur die Band „Red Letters“ nicht mit dabei, aber beim Konzert werden alle drei Ensembles zum Ende des Abends gemeinsam aufspielen. Das Programm wird buntgemischt sein. „Wir spielen etwa Swingmusik, Filmmusik aus dem Film ‚Wie im Himmel‘, dazu aber auch das eine oder andere geistliche Lied“, berichtet Hoffmann.