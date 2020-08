Auf dem Radweg Hückeswagen-Wipperfürth : Polizei wirbt für Rücksichtnahme auf dem Radweg

Wipperfürth „Gemeinsam auf der Trasse – aber sicher!“: Unter diesem Motto informierten die Polizisten der Fahrradprävention an den Ohler Wiesen in Wipperfürth die Radler und anderen Nutzer des Radwegs.

So schön die Bahntrasse auch ist – an sonnig-warmen Sommertagen geht es auf den für die Naherholung umgewidmeten ehemaligen Eisenbahnlinien zu wie im Bienenstock. Daher ist die Abteilung Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde regelmäßig mit Infoständen an verschiedenen Standorten auf der Trasse vertreten. So auch am Mittwoch, als die Beamten Hans Peter Schneider, Uwe Petsching und Kerstin Schinkowski mit Unterstützung des Geschäftsführers der Verkehrswacht Oberberg, Manfred Klinkenberg, an den Ohler Wiesen in Wipperfürth Station machen. „Wir suchen das Gespräch mit den zahlreichen Verkehrsteilnehmern auf der Trasse“, sagt Schneider.