Polizeieinsätze in Hückeswagen 50-Jähriger greift 21-Jährigen an, Randalierer verletzt Polizisten

Als es noch an der Bachstraße die Diskothek „La Quinta“ (später „Holzwurm) gab, war es fast schon an der Tagesordnung, dass die Polizei über Randale und Schlägereien an den Wochenenden berichten musste. Doch das ist jetzt mehr als zwölf Jahre her – im April / Mai 2012 war das Gebäude, das frühere „Schlosshotel“, abgerissen worden. Seither ist es in der Regel ruhig in der Schloss-Stadt – zu Wochenbeginn aber gab es gleich zwei ungewöhnliche Ereignisse, zu denen die Polizei gerufen wurde.