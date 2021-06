Durchsuchung in zwei Wohnungen in Hückeswagen : Polizei schnappt 15-jährige Graffitisprayer

Durchsuchung in zwei Wohnungen in Hückeswagen

Hückeswagen Durchsuchung bei zwei Schülern: Sie sollen als Teil einer Gruppe einen Schaden von 50.000 Euro angerichtet haben. In ihren Zimmern wurde umfangreiches Beweismaterial gefunden.

Am Dienstagmorgen klingelte die Kriminalpolizei an der Haustür von zwei Familien in Hückeswagen: Mit einem Durchsuchungsbeschluss in der Hand, durchsuchten sie im Beisein der Eltern die Zimmer der 15-jährigen Kindern. Sie sollen als Teil einer Gruppe für 30 Schmierereien in Hückeswagen verantwortlich sein. Laut Polizeisprecherin Monika Treutler fanden die Kripobeamten in den Zimmern umfangreiches Beweismaterial.