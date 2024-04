Einbrüche in Hückeswagen und Oberberg Polizei nimmt mögliche dreiste Pedelec-Diebe fest

Nach den bisherigen Erkenntnissen führten die nächtlichen Diebestouren der Tatverdächtigen an die zuvor telefonisch erfragten Adressen, wo sie mit Gewalt Garagen, Keller und Gartenhäusern aufbrachen, um die hochwertigen Fahrräder und Pedelecs zu stehlen. Anschließend zerlegten sie die Räder in ihre Einzelteile und lagerten sie bis zu ihrem endgültigen Abtransport in Transportern zwischen. Als die Verdächtigen am vorigen Freitag in Köln einen ihrer üblichen Treffpunkte aufsuchten, nahmen Zivilfahnder der oberbergischen Polizei sie dort fest. Zwei der Männer sind in Köln und Königswinter gemeldet, der dritte Verdächtige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland.