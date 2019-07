Hückeswagen : Polizei nimmt Mann mit Machete und Holzlatte fest

Hückeswagen Ungewöhnlicher Polizeieinsatz am Wochenende: Ein 34-jähriger Hückeswagener sucht in Gärten an der Maria-Zanders- und der August-Lütgenau-Straße nach einem Schlafplatz und ist dabei mit einer Machete und einer Holzlatte bewaffnet. Die herbeigerufenen Polizisten stellen schließlich fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt.

Es dürfte ein Schock sein, wenn frühmorgens plötzlich jemand im eignen Garten auftaucht und auch noch eine Machete und eine Holzlatte in den Händen hält. So geschehen am Samstag an der Maria-Zander-Straße. Um kurz vor 7 Uhr hatten Anwohner die Polizei über einen fremden, bewaffneten Mann informiert, teilte Polizei-Sprecher Monika Treutler am Montag mit. „Der Anwohner sprach den Mann an, der angab, einen Platz zum Schlafen zu suchen.“ Doch anschließend verschwand der gebürtige Wipperfürther, der in der Schloss-Stadt seinen Wohnsitz hat.