Hückeswagener Jäger sagt, was zu tun ist Polizei muss angefahrenen Rehbock erlösen

„Wir sind zurzeit mitten in der sogenannten Blattzeit“, betonte der langjährige Hegering-Vorsitzende und erläuterte: „Das Rehwild ist wieder blind vor Liebe.“ Etwa drei bis vier Wochen im Juli / August sind die eigentlich scheuen Tiere derart liebestoll, dass sie nicht auf das achten, was um sie herumpassiert – und dann laufen sie auch auf Straßen und im schlimmsten Fall in Autos. Wie offenbar dieser Rehbock. „Das wird jetzt noch etwa acht bis zehn Tage der Fall sein“, sagt Meier-Frankenfeld, der selbst Jagdaufseher in einem Hückeswagener Revier ist. Damit will er alle Autofahrer warnen und appelliert an sie, derzeit besonders umsichtig unterwegs zu sein.