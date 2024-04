Motorradkontrolle am Beverdamm in Hückeswagen Polizei hat für manche Biker unangenehme Überraschung

Polizeihauptkommissar Roy Siemens ist mit seinem Team am Sonntag an zwei Kontrollstellen präsent. „Wir fangen immer hier am Beverdamm an, am Mittag sind wir dann in Lindlar“, sagt er. Der Grund: „Es hat sich einfach gezeigt, dass sich die Motorradfahrer am Vormittag oft hier an der Bever-Talsperre treffen und wir am meisten Erfolg bei der Ansprache hier in Hückeswagen haben.“ Die Kontakte sind in aller Regel freundlich und entspannt. „Die meisten Fahrerinnen und Fahrer zeigen Verständnis. Sie wissen auch, dass es uns nicht um ‚die Motorradfahrer‘ geht, sondern wir die schwarzen Schafe erwischen wollen“, unterstreicht Siemens.